2022 Primary Election ‘At-a-Glance’ Voter Guide

There are a number of important state and federal offices at stake in this year*s primary election. Among these are the governor, lieutenant governor, one U.S. Senate seat and several U.S. Representative seats, as well as those of the full Pennsylvania House and at least half of the Pennsylvania Senate.

Statewide Contests

Governor

Josh Shapiro

Democratic Candidates

Website: www.joshshapiro.org

Facebook: www.facebook.com/JoshShapiroPA

Twitter: www.twitter.com/joshshapiropa

Instagram: www.instagram.com/joshshapiropa/

Republican Candidates

Lou Barletta

Website: www.loubarletta.com

Facebook: www.facebook.com/LouBarlettaPA

Twitter: www.twitter.com/reploubarletta

Instagram: www.instagram.com/loubarletta_pa

Jake Corman

Website: www.cormanforpa.com

Facebook: www.facebook.com/CormanForPA/

Twitter: www.twitter.com/CormanForPA

Instagram: www.instagram.com/cormanforpa/

Joe Gale

Website: www.joegale.com

Facebook: www.facebook.com/JoeGalePA

Twitter: www.twitter.com/VoteJoeGalePA

Instagram: www.instagram.com/votejoegale

Charlie Gerow

Website: www.charlieforgovernor.com

Facebook: www.facebook.com/CharlieGerowPA

Twitter: www.twitter.com/charlie_gerow

Melissa Hart

Website: www.hartforpa.org

Facebook: www.facebook.com/HartForPA

Twitter: www.twitter.com/HartForPA

Instagram: www.instagram.com/HartForPA

Douglas V. Mastriano

Website: www.doug4gov.com

Facebook: www.facebook.com/Fight4pa

Twitter: www.twitter.com/dougmastriano

Instagram: www.instagram.com/dougforpa/

Bill McSwain

Website: www.billmcswain.com

Facebook: www.facebook.com/McSwainPA

Twitter: www.twitter.com/McSwainPA

Dave White

Website: www.davewhiteforgovernor.com

Facebook: www.facebook.com/DaveWhiteforGovernor

Twitter: www.twitter.com/davewhiteforgov

Instagram: www.instagram.com/davewhiteforgov/

Nche Zama

Website: www.zamaforpa.com

Facebook: www.facebook.com/ZamaForPA/

Twitter: ww.twitter.com/zamaforpa

Instagram: www.instagram.com/zamaforpa/

Lieutenant Governor

Democratic Candidates

Austin Davis

Website: www.joshshapiro.org/austin

Facebook: www.facebook.com/AustinDavisPA

Twitter: www.twitter.com/austindavispa

Instagram: www.instagram.com/austindavispa

Brian Sims

Website: www.sims4pa.com

Facebook: www.facebook.com/brian.k.sims

Twitter: www.twitter.com/BrianSimsPA

Instagram: www.instagram.com/briansimspa

Ray Sosa

Website: www.raysosaltgov2022.com

Facebook: www.facebook.com/raysosaltgov2022

Instagram: www.instagram.com/raysosaltgov2022

John Brown

Republican Candidates

Facebook: www.facebook.com/john.a.brown.94695

Jeff Coleman

Website: www.colemanforpa.com

Facebook: www.facebook.com/ColemanforPA

Twitter: www.twitter.com/ColemanforPA

Instagram: www.instagram.com/ColemanPA

Teddy Daniels

Website: www.teddydanielspa.com

Carrie Lewis DelRosso

Website: www.carrieforpa.com

Facebook: www.facebook.com/CarrieForPA

Twitter: www.twitter.com/carrieforpa

Instagram: www.instagram.com/carrieforpa

Russ Diamond

Website: www.russdiamond.vote

Facebook: www.facebook.com/friendsofrussdiamond

Twitter: www.twitter.com/russdiamond

Chris Frye

Website: www.citizensforchrisfrye.com/

Facebook: www.facebook.com/mayorchrisfrye

Twitter: https://twitter.com/Frye4PA

James Earl Jones

Website: www.jonesforltgovernorpa.com

Facebook: www.facebook.com/jjones2855

Twitter: www.twitter.com/JonesforAmerica

Rick Saccone

Website: www.rickforlg.com

Facebook: www.facebook.com/RickforLG

Clarice Schillinger

Website: www.clariceforpa.com

Facebook: www.facebook.com/ClariceforPA

Twitter: www.twitter.com/clariceforpa

Instagram: www.instagram.com/clariceschillingerforpa/

Local Races

Pa. House of Representatives

Democratic Candidates — 10th District

Sajda Blackwell

Website: www.sajdablackwelldistrict10.com

Facebook: www.facebook.com/impurple.queen

Twitter: www.twitter.com/ImPurple_Queen

Instagram: www.instagram.com/sajdapurpleblackwell

Amen Brown

Website: www.pahouse.com/RepAmen/

Facebook: www.facebook.com/RepAmenBrown

Twitter: www.twitter.com/RepAmenBrown

Instagram: www.instagram.com/repamenbrown

Cass Green

Website: www.cassgreenforpa.com

Facebook: www.facebook.com/CassGreenforPA

Twitter: www.twitter.com/CassGreenForPA

Instagram: www.instagram.com/cassgreenforpa

Republican Candidates — 10th District

No candidates filed

Democratic Candidates — 170th District

No candidates filed

Martina White

Republican Candidates — 170th District

Website: www.votemartina.com

Facebook: www.facebook.com/VoteMartinaPA

Twitter: www.twitter.com/VoteMartinaPA

Instagram: www.instagram.com/votemartinapa

Kevin J. Boyle

Democratic Candidates — 172nd District

Facebook: www.facebook.com/KevinBoyle4PA

Twitter: www.twitter.com/repkevinboyle

Instagram: www.instagram.com/repkevinboyle/?hl=en

Bob Stewart

Website: www.electbobstewart.com

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100075764233400

Al Taubenberger

Republican Candidates — 172nd District

YouTube: www.youtube.com/watch?v=yxUUWBbAaHE

Pat Gallagher

Democratic Candidates– 173rd District

Pat Gallagher

Facebook: www.facebook.com/people/Pat-Gallagher-for-State-Representative/100080256773045/

Pete McDermott

LinkedIn: www.linkedin.com/in/petemcdermott

Republican Candidates — 173rd District

No candidates filed

Ed Neilson

Democratic Candidates — 174th District

Website: www.pahouse.com/Neilson

Facebook: www.facebook.com/RepNeilson

Twitter: www.twitter.com/RepNeilson

Republican Candidates — 174th District

No candidates filed

Marylouise Isaacson

Democratic Candidates — 175th District

Website: www.mary4staterep.com

Facebook: www.facebook.com/Mary4StateRep

Twitter: www.twitter.com/Mary4StateRep

Instagram: www.instagram.com/mary4staterep

Republican Candidates — 175th District

No candidates filed

Joe Hohenstein

Democratic Candidates — 177th District

Website: www.votehohenstein.com

Facebook: www.facebook.com/ElectJoeHohenstein

Instagram: www.instagram.com/votehohenstein

Republican Candidates — 177th District

Mark Lavelle

LinkedIn: www.linkedin.com/in/mark-lavelle

Jason T. Dawkins

Democratic Candidates — 179th District

Website: www.pahouse.com/Dawkins

Facebook: www.facebook.com/RepDawkins

Twitter: www.twitter.com/RepDawkins

Instagram: www.instagram.com/teamdawkins

Republican Candidates — 179th District

No candidates filed

Democratic Candidates — 180th District

Jose A. Giral

Facebook: www.m.facebook.com/

profile.php?id=100078976286902&_rdr

Republican Candidates — 180th District

No candidates filed

Malcolm Kenyatta

Democratic Candidates — 181st District

Website: www.pahouse.com/Kenyatta

Facebook: www.facebook.com/RepKenyatta

Twitter: www.facebook.com/RepKenyatta

Instagram: www.instagram.com/malcolmkenyatta

Republican Candidates — 181th District

No candidates filed

Deja Alvarez

Democratic Candidates — 182nd District

Website: www.dejaforpa.com

Facebook: www.facebook.com/DejaForPA

Twitter: www.twitter.com/dejaforpa

Instagram: www.instagram.com/deja_alvarez_for_pa

Will Gross

Website: www.willforpa.com

Facebook: www.facebook.com/WillforPA

Twitter: www.twitter.com/WillforPA

Instagram: www.instagram.com/will4pa

Jonathan Lovitz

Website: www.lovitzforpa.com

Facebook: www.facebook.com/LovitzForPA

Twitter: www.twitter.com/LovitzForPA

Instagram: www.instagram.com/LovitzForPA

Ben Waxman

Website: www.votewaxman.com

Facebook: www.facebook.com/waxmanphilly

Twitter: www.twitter.com/bwaxman

Republican Candidates — 182nd District

Al Robles

Elizabeth Fiedler

Democratic Candidates — 184th District

Website: www.pahouse.com/Fiedler

Facebook: www.facebook.com/RepFiedler

Twitter: www.twitter.com/Fiedler4Philly

Instagram: www.instagram.com/rep_fiedler

Michael A. Giangiordano II

Website: www.mikeforsouthphilly.com

Facebook: www.facebook.com/MikeG4Philly

Twitter: www.twitter.com/MikeG4Philly

Instagram: www.instagram.com/MikeG4Philly

Republican Candidates — 184th District

Marjilyn Murray

Website: www.marjilynmurray.com

Instagram: www.instagram.com/Marjilyn.murray

Regina G. Young

Democratic Candidates — 185th District

Website: www.reginayoung185.com

Facebook: www.facebook.com/StaterepYoung2022

Twitter: www.twitter.com/ReginaYoung185

Instagram: www.instagram.com/Ryoung185

Republican Candidates — 185th District

No candidates filed

Jordan A. Harris

Democratic Candidates — 186th District

Website: www.jordanharrisforpa.com

Facebook: www.facebook.com/JordanAHarris

Twitter: www.twitter.com/JordanHarrisPA

Instagram: www.instagram.com/jordanaharris

Republican Candidates — 186th District

No candidates filed

Rick Krajewski

Democratic Candidates — 188th District

Website: www.rickforphilly.com

Facebook: www.facebook.com/RickforPhilly

Twitter: www.twitter.com/RickforPhilly

Instagram: www.instagram.com/rickforwestphilly

James Wright

Website: www.wright4thepeople.com

Facebook: www.facebook.com/wright4theppl

Twitter: www.twitter.com/wright4theppl

Instagram: www.instagram.com/wright4theppl

Republican Candidates — 188th District

No candidates filed

G. Roni Green

Democratic Candidates — 190th District

Website: www.ronigreenfor190.com

Facebook: www.facebook.com/RoniFor190

Twitter: www.twitter.com/RoniGreenfor190

Republican Candidates — 190th District

No candidates filed

Joanna E McClinton

Democratic Candidates — 191st District

Website: www.mcclintonforpa.com

Facebook: www.facebook.com/Joanna4PA

Twitter: www.twitter.com/Joanna4PA

Instagram: www.instagram.com/joanna_mcclinton

Republican Candidates — 191st District

No candidates filed

Morgan Cephas

Democratic Candidates — 192nd District

Website: www.morgancephas.com

Facebook: www.facebook.com/friendsofmorgancephas/

Twitter: www.twitter.com/Morgan_Cephas

Instagram: www.instagram.com/morgan_cephas

Republican Candidates — 192nd District

No candidates filed

Pamela A DeLissio

Democratic Candidates — 194th District

Website: www.electpam.com

Facebook: www.facebook.com/pam.delissio

Twitter: www.twitter.com/RepDeLissio

Instagram: www.instagram.com/repdelissio

Tarik Khan

Website: www.tarikforpa.com

Facebook: www.facebook.com/TarikForPA

Twitter: www.twitter.com/InclusionPhilly

Instagram: www.instagram.com/tarikforpa/

Republican Candidates — 194th District

No candidates filed

Donna Bullock

Democratic Candidates — 195th District

Website: www.pahouse.com/Bullock

Facebook: www.facebook.com/donnabullock195

Twitter: www.twitter.com/RepDonnaBullock

Instagram: www.instagram.com/donnabullock195

Republican Candidates — 195th District

No candidates filed

Danilo Burgos

Democratic Candidates — 197th District

Website: www.daniloburgos197.com/

Facebook: www.facebook.com/DaniloBurgosfor197

Instagram: www.instagram.com/danilo_burgos197

Republican Candidates — 197th District

No candidates filed

Darisha K. Parker

Democratic Candidates — 198th District

Website: www.pahouse.com/dparker

Facebook: www.facebook.com/darisha.miller

Twitter: www.twitter.com/RepDarisha

Instagram: www.instagram.com/repdarishaparker

Republican Candidates — 198th District

No candidates filed

Isabella Fitzgerald

Democratic Candidates — 200th District

Website: www.izzyworksforyou.com/

Facebook: www.facebook.com/friendsofizzy

Twitter: www.facebook.com/friendsofizzy

Instagram: www.instagram.com/friendsofizzy

Chris Rabb

Website: www.rabbforthepeople.com

Facebook: www.facebook.com/RabbForThePeople

Twitter: www.twitter.com/Rabb4ThePeople

Instagram: www.instagram.com/Rabb4ThePeople

Kionna West

Republican Candidates — 200th District

Website: www.kionnawest.com

Twitter: www.twitter.com/kionnawestpa

Instagram: www.instagram.com/kionnawestpa

Andre D. Carroll

Democratic Candidates — 201st District

Website: www.andredcarroll.com

Facebook: www.facebook.com/andre.carroll.9

Twitter: www.twitter.com/andredcarroll

Instagram: https://www.instagram.com/andredcarroll

Stephen Kinsey

Website: www.repstephenkinsey.com

Facebook: www.facebook.com/stephen.kinsey.779

Twitter: www.twitter.com/RepKinsey

Instagram: www.instagram.com/stephen_kinsey

Republican Candidates — 201st District

No candidates filed

Jared Solomon

Democratic Candidates — 202nd District

Website: www.jaredsolomon.com

Facebook: www.facebook.com/JaredSolomonPA

Twitter: www.twitter.com/JaredGSolomon

Instagram: www.instagram.com/jaredgsolomon

Republican Candidates — 202nd District

No candidates filed

Anthony A. Bellmon

Democratic Candidates — 203rd District

Website: www.bellmonforpa.com

Facebook: www.facebook.com/BellmonforPA

Twitter: www.twitter.com/AntBellmon

Instagram: www.instagram.com/a.bellmon

Yusuf Jackson

Website: www.voteyusuf.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075786086828

Instagram: https://www.instagram.com/yusufjacksonforpa203

Heather Miller

Facebook: www.facebook.com/people/

Heather-Miller-for-State-Representative

Republican Candidates — 203rd District

No candidates filed

Pennsylvania State Senate

Christine M. Tartaglione

Democratic Candidates — 2nd District

Website: www.senatortartaglione.com

Facebook: www.facebook.com/SenatorTinaTartaglione

Twitter: www.twitter.com/sentartaglione

Instagram: www.instagram.com/senator_tartaglione

Republican Candidates — 2nd District

No candidates filed

Art Haywood

Democratic Candidates — 4th District

Website: www.senatorhaywood.com

Facebook: www.facebook.com/SenatorArtHaywood

Twitter: www.twitter.com/senatorhaywood

Instagram: www.instagram.com/senatorarthaywood

Republican Candidates — 4th District

No candidates filed

Special Election – 5th District

Democratic Candidates

Jimmy Dillon

Website: www.dillonforpasenate.com

Facebook: www.facebook.com/dillonforsenate

Twitter: www.twitter.com/Dillon4PASenate

Instagram: www.instagram.com/dillonforpasenate

Sam Oropeza

Republican Candidates

Website: www.samforpasenate.com

Facebook: www.facebook.com/samforpasenate

Twitter: https://twitter.com/Samforpasenate

Anthony Hardy Williams

Democratic Candidates — 8th District

Website: www.williamsforsenate.com

Facebook: www.facebook.com/WilliamsforSenate

Twitter: www.twitter.com/tonywilliamspa

Instagram: www.instagram.com/tonywilliamspa

Paul Prescod

Website: www.paulprescod.com

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100075911032312

Twitter: www.twitter.com/paul_prescod

Instagram: www.instagram.com/paulprescod2022

Republican Candidates — 8th District

No candidates filed

Democratic State Committee Candidates

1st District – (Vote for no more than nine: Election is for four male candidates, four female candidates, and one of either)

Michael P. Boyle (M)

Frank T Brzozowski (M)

Beth Finn (F)

Judi Golding-Baker (F)

Gianni Hill (M)

Karen Javaruski (F)

Mariel Joy Kornblith Martin (F)

Micah Mahjoubian (M)

Amy Roat (F)

2nd District – Vote for no more than six: Election is for three male candidates, three female candidates

Marnie Aument-Loughrey (F)

Melissa Garcia (F)

James A Harrity III (M)

Richard Lombardo (M)

Carlos Matos (M)

3rd District –Vote for no more than nine: Election is for four male candidates, four female candidates, and one of either

Barbara Carroll (F)

Kevin Greenberg (M)

Jon Hankins (M)

Howard Moseley (M)

Aissia Richardson (F)

Sharon Vaughn (F)

4th District –Vote for no more than six: Election is for three male candidates, three female candidates

Nina Ahmad (F)

Cindy Bass (F)

Theresa Brunson (F)

Latrice Yvette Bryant (F)

Carla Cain (F)

Bryant Hill (M)

Ahsan Nasratullah (M)

Jalen Nix (M)

Qasim Rashad (M)

Cornelia Swinson (F)

5th District–Vote for no more than five: Election is for two male candidates, two female candidates, and one of either

Catherine Bartch (F)

Mona Cohen (F)

John DelRicci (M) (WITHDREW BY COURT ORDER)

James G Donnelly (M)

Anna Marie Parkinson (F)

Pat Parkinson (M)

7th District – Vote for no more than eight: Election is for four male candidates, four female candidates

Thomas Blackwell (M)

John Brady (M)

Kyle Hanahan (M)

Kathryn Huggins (F)

Dustin Morris (M)

Linda Norris (F)

Lisa Rhodes (F)

Jacque Whaumbush (M)

8th District – Vote for no more than seven: Election is for three male candidates, three female candidates, and one of either

Luigi Borda (M)

Shantale Galloway (F)

Pamela Stroman Gibson (F)

Kyle J. Sampson (M)

Ken Washington (M)

Republican State Committee Candidates

2nd District – Vote for no more than six: Election is for three male candidates, three female candidates

Joseph Giedemann (M)

Adrienne McAllister (F)

Camille G. Mc Colgan (F)

Charles E O’Connor Jr. (M)

Christopher M Vogler (M)

Mary Frances Woodruff (F)

3rd District – Vote for no more than four: Election is for two male candidates, two female candidates

Darin Bartholomew (M)

Michael A Cibik (M)

Monika Czapla (F)

Denise Furey (F)

Marjilyn Murray (F)

Joshua Novotney (M)

Paul Panepinto (M)

Calvin Tucker (M)

5th District

Theresa A. Dintino (F)

Special Election – District Council – 6th District

Mike Driscoll

Democratic Candidates

Website: www.pahouse.com/Driscoll

Facebook: www.facebook.com/RepDriscoll

Twitter: www.twitter.com/RepDriscoll

Federal Contests

U.S. Senate

John Fetterman

Democratic Candidates

Website: www.johnfetterman.com

Facebook: www.facebook.com/JohnFettermanPA

Twitter: www.twitter.com/JohnFetterman

Instagram: www.twitter.com/JohnFetterman

Malcolm Kenyatta

Website: www.malcolmkenyatta.com

Facebook: www.facebook.com/malcolmforpa

Twitter: www.facebook.com/malcolmforpa

Alex Khalil

Website: www.alexkhalilforussenate.com

Twitter: www.twitter.com/Alex4USSenate

Instagram: www.instagram.com/khalilforsenate

Conor Lamb

Website: www.conorlamb.com

Facebook: www.facebook.com/ConorLambPA

Twitter: www.twitter.com/ConorLambPA

Instagram: www.instagram.com/conorlamb_pa

Kathy Barnette

Republican Candidates

Website: www.barnetteforsenate.com

Facebook: www.facebook.com/BarnetteforSenate

Twitter: www.twitter.com/kathy4truth

Jeff Bartos

Website: www.jeffbartos.com

Facebook: www.facebook.com/BartosForPennsylvania

Twitter: www.twitter.com/jeff_bartos

George Bochetto

Website: www.bochettoforsenate.com

Facebook: www.facebook.com/BochettoForSenate

Twitter: www.twitter.com/BochettoForPA

Sean Gale

Website: www.galeforsenate.com

Facebook: www.facebook.com/VoteSeanGale

Dave McCormick

Website: www.davemccormickpa.com/

Facebook: www.facebook.com/DaveMcCormickPA

Twitter: www.twitter.com/DaveMcCormickPA

Mehmet Oz

Website: www.doctoroz.com

Facebook: www.facebook.com/droz

Twitter: www.twitter.com/DrOz

Carla Sands

Website: www.carlasands.com

Facebook: www.facebook.com/CarlaHSands

Twitter: www.twitter.com/CarlaHSands

U.S. House of Representatives

Brendan F. Boyle

Democratic Candidates — 2nd District

Website: www.voteboyle.com

Facebook: www.facebook.com/brendan.boyle.7165

Twitter: www.twitter.com/RepBrendanBoyle

Instagram: www.instagram.com/repbrendanboyle

Aaron Bashir

Republican Candidates — 2nd District

Facebook: www.facebook.com/Aaronforpa

Democratic Candidates — 3rd District

Michael Cogbill

Website: www.michaelcogbill.com

Facebook: www.facebook.com/michaelforpa

Twitter: www.twitter.com/MichaelforPa

Instagram: www.instagram.com/michaelforpa

Dwight Evans

Website: www.dwightevans.com

Facebook: www.facebook.com/DwightEvansPA

Twitter: www.twitter.com/DwightEvansPA

Alexandra Hunt

Website: www.alexandramhunt.com

Facebook: www.facebook.com/AlexandraHuntForCongress

Twitter: www.twitter.com/ahunt4congress

Instagram: www.instagram.com/alexandrahuntforcongress

Republican Candidates — 3rd District

No candidates filed

Democratic Candidates — 5th District

Mary Gay Scanlon

Website: www.scanlon.house.gov

Facebook: www.facebook.com/RepMGS

Twitter: www.twitter.com/repmgs

Instagram: www.instagram.com/repmgs

Republican Candidates — 5th District

David Galluch

Website: www.galluchforcongress.com

Facebook: www.facebook.com/DaveGalluchPA

Twitter: www.twitter.com/DaveGalluchPA

Instagram: www.instagram.com/davegalluchpa